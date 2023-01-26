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Мир Автомасел, Санкт-Петербург

МирАвтомасел.ру - специализированный магазин по продаже моторных, трансмиссионных и различных видов индустриальных масел. Работаем с 2018 года. В наличии лучшие производители (Castrol, Mobil, Shell, Total, Elf и другие). Компания «Мир Автомасел» является официальным поставщиком представительства автомобильного завода Гирд компании «Специальные машины», осуществляющей реализацию и обслуживание автомобилей и спецтехники на шасси Iveco, Scania, MAN, Mercedes-Benz, VOLVO, Урал Next, КамАз, Isuzu.