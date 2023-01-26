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Каталог
Моторные масла Castrol
-15%
Моторное масло Castrol Edge 5W-30 LL, 4 л
Моторное масло Castrol Edge 5W-30 LL, 4 л
Есть в наличии
5165 ₽ 4390 ₽
-15%
Моторное масло Ford Formula F 5W30, 5 л
Моторное масло Ford Formula F 5W30, 5 л
Есть в наличии
5285 ₽ 4490 ₽
-15%
Моторное масло ELF Evolution 900 SXR 5W-40, 4 л
Моторное масло ELF Evolution 900 SXR 5W-40, 4 л
Есть в наличии
4580 ₽ 3890 ₽
-15%
Моторное масло SHELL Helix Ultra ECT C3 5W-30, 4 л
Моторное масло SHELL Helix Ultra ECT C3 5W-30, 4 л
Есть в наличии
5165 ₽ 4390 ₽
-15%
Моторное масло IDEMITSU Zepro Touring 5W-30, 4 л
Моторное масло IDEMITSU Zepro Touring 5W-30, 4 л
Есть в наличии
5050 ₽ 4290 ₽
-15%
Моторное масло Nissan 5W-40 FS A3/B4, 5 л
Моторное масло Nissan 5W-40 FS A3/B4, 5 л
Есть в наличии
5400 ₽ 4590 ₽
-15%
Моторное масло SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-30, 4 л
Моторное масло SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-30, 4 л
Есть в наличии
3990 ₽ 3390 ₽
-15%
Моторное масло ELF Evolution 900 SXR 5W-30, 4 л
Моторное масло ELF Evolution 900 SXR 5W-30, 4 л
Есть в наличии
4580 ₽ 3890 ₽
-15%
Моторное масло MOBIL 1 ESP 5W-30, 1 л
Моторное масло MOBIL 1 ESP 5W-30, 1 л
Есть в наличии
1415 ₽ 1200 ₽
-15%
Моторное масло MOBIL 1 ESP 5W-30, 4 л
Моторное масло MOBIL 1 ESP 5W-30, 4 л
Есть в наличии
4695 ₽ 3990 ₽
-15%
Моторное масло TOTAL Quartz 9000 5W40, 1 л
Моторное масло TOTAL Quartz 9000 5W40, 1 л
Есть в наличии
1295 ₽ 1100 ₽
-15%
Моторное масло TOTAL Quartz 9000 NFC 5W-30, 1 л
Моторное масло TOTAL Quartz 9000 NFC 5W-30, 1 л
Есть в наличии
1295 ₽ 1100 ₽
-15%
Моторное масло TOTAL Quartz 9000 NFC 5W-30, 4 л
Моторное масло TOTAL Quartz 9000 NFC 5W-30, 4 л
Есть в наличии
4295 ₽ 3650 ₽
-15%
Моторное масло TOTAL Quartz 9000 NFC 5W-30, 5 л
Моторное масло TOTAL Quartz 9000 NFC 5W-30, 5 л
Есть в наличии
5755 ₽ 4890 ₽
-15%
Моторное масло MOBIL Super 3000 X1 5W-40, 1 л
Моторное масло MOBIL Super 3000 X1 5W-40, 1 л
Есть в наличии
1095 ₽ 930 ₽
-15%
Моторное масло MOBIL Super 3000 X1 5W-40, 4 л
Моторное масло MOBIL Super 3000 X1 5W-40, 4 л
Есть в наличии
3290 ₽ 2790 ₽
-15%
Моторное масло Castrol Magnatec 5W-30 А3/В4 DUALOCK, 4 л
Моторное масло Castrol Magnatec 5W-30 А3/В4 DUALOCK, 4 л
Есть в наличии
4825 ₽ 4100 ₽
Моторное масло IDEMITSU Zepro Touring Pro 0W-30, 4 л
Моторное масло IDEMITSU Zepro Touring Pro 0W-30, 4 л
Есть в наличии
5190 ₽
-15%
Моторное масло IDEMITSU Zepro Eco Medalist 0W-20 SN/GF-5, 4 л
Моторное масло IDEMITSU Zepro Eco Medalist 0W-20 SN/GF-5, 4 л
Есть в наличии
5755 ₽ 4890 ₽
-15%
Моторное масло IDEMITSU Zepro Euro Spec 5W-40, 4 л
Моторное масло IDEMITSU Zepro Euro Spec 5W-40, 4 л
Есть в наличии
5000 ₽ 4250 ₽
-15%
Моторное масло IDEMITSU Zepro Touring 5W-30, 4 л
Моторное масло IDEMITSU Zepro Touring 5W-30, 4 л
Есть в наличии
5050 ₽ 4290 ₽
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Последние отзывы
Моторное масло MOBIL 1 ESP 5W-30, 4 л
Моторное масло MOBIL 1 ESP 5W-30, 4 л
Масло отличное c хорошими моющими свойствами. По крайней мере так сужу по щупу. Двигатель работает д..
26.01.2023 Виталий Ермилов
Моторное масло SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-40, 1 л
Моторное масло SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-40, 1 л
Расхода масла нет, в мороз запуск беспроблемный. По сравнению с лукойловским которое было залито, дв..
21.12.2022 Макс Макаров
Моторное масло Castrol Edge 5W-30 LL, 4 л
Моторное масло Castrol Edge 5W-30 LL, 4 л
Лью на ТО постоянно..
16.12.2022 Антон Матанцев
Моторное масло MOBIL 1 ESP 5W-30, 4 л
Моторное масло MOBIL 1 ESP 5W-30, 4 л
Лью в Hyindai I40. пробег у авто 50 тыс. Стараюсь не перекатывать и меняю каждые 10000-11000 плюс ми..
11.12.2022 Станислав
Моторное масло Nissan 5W-40 FS A3/B4, 5 л
Моторное масло Nissan 5W-40 FS A3/B4, 5 л
То что производитель рекомендует, то и лью. Есть родное масло, смысла переходить на другое не вижу. ..
09.12.2022 Роман
Моторное масло Nissan 5W-40 FS A3/B4, 5 л
Моторное масло Nissan 5W-40 FS A3/B4, 5 л
Заливаю в Nissan Qashqai, отличное масло, оно очень хорошо моет, а значит никакой закоксовки не буде..
27.11.2022 Валерий
Моторное масло SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-40, 1 л
Моторное масло SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-40, 1 л
Шелл есть Шелл. Хорошее масло, заливаю несколько лет уже. Раньше брал на фирменных АЗС. А сейчас не ..
27.11.2022 Дмитрий
Моторное масло Castrol Magnatec 10W-40 А3/В4 DUALOCK, 4 л
Моторное масло Castrol Magnatec 10W-40 А3/В4 DUALOCK, 4 л
Хорошее масло пользуюсь им не один год..
26.11.2022 Валерий Петровский
Моторное масло ELF Evolution 900 NF 5W-40, 4 л
Моторное масло ELF Evolution 900 NF 5W-40, 4 л
Поменял не одну машину, масло заливаю всегда ELF. Делать замену стараюсь почаще, каждые 6-7 тыс. про..
26.11.2022 Даниил Шувалов
Рекомендуем
-15%
Моторное масло ELF Evolution 900 NF 5W-40, 4 л
Моторное масло ELF Evolution 900 NF 5W-40, 4 л
Есть в наличии
4460 ₽ 3790 ₽
-15%
Моторное масло Castrol Edge 5W-30 LL, 4 л
Моторное масло Castrol Edge 5W-30 LL, 4 л
Есть в наличии
5165 ₽ 4390 ₽
-15%
Моторное масло SHELL Helix Ultra ECT C3 5W-30, 4 л
Моторное масло SHELL Helix Ultra ECT C3 5W-30, 4 л
Есть в наличии
5165 ₽ 4390 ₽
-15%
Моторное масло TOTAL Quartz 9000 NFC 5W-30, 4 л
Моторное масло TOTAL Quartz 9000 NFC 5W-30, 4 л
Есть в наличии
4295 ₽ 3650 ₽
-15%
Моторное масло TOYOTA SAE 5W-40, 5 л
Моторное масло TOYOTA SAE 5W-40, 5 л
Есть в наличии
5635 ₽ 4790 ₽
-15%
Моторное масло IDEMITSU Zepro Touring 5W-30, 4 л
Моторное масло IDEMITSU Zepro Touring 5W-30, 4 л
Есть в наличии
5050 ₽ 4290 ₽
Обзоры и статьи
Надо ли менять масло, если постоянно его доливаешь
Обзоры и статьи 19.12.2022 710
Надо ли менять масло, если постоянно его доливаешь
Если двигатель автомобиля страдает масложором и приходится постоянно доливать масло, то масло вроде ..
Где производят масло Эльф в России?
Обзоры и статьи 07.09.2021 827
Где производят масло Эльф в России?
ELF – дочернее предприятие крупнейшего французского концерна Тотал. Масло под этим брендом до недавн..
Какое масло предпочтительнее зимой?
Обзоры и статьи 25.03.2021 901
Какое масло предпочтительнее зимой?
Большинство представленных на рынке моторных масел – всесезонные. Но некоторые автовладельцы перед н..
Увеличение расхода масла при увеличении скорости движения
Обзоры и статьи 15.11.2020 1531
Увеличение расхода масла при увеличении скорости движения
Высокая скорость движения является определяющим фактором высокого крутящего момента и высоких оборот..
Мир Автомасел, Санкт-Петербург
МирАвтомасел.ру - специализированный магазин по продаже моторных, трансмиссионных и различных видов индустриальных масел. Работаем с 2018 года. В наличии лучшие производители (Castrol, Mobil, Shell, Total, Elf и другие). Компания «Мир Автомасел» является официальным поставщиком представительства автомобильного завода Гирд компании «Специальные машины», осуществляющей реализацию и обслуживание автомобилей и спецтехники на шасси Iveco, Scania, MAN, Mercedes-Benz, VOLVO, Урал Next, КамАз, Isuzu.