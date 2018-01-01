Моторные масла для легковых автомобилей

Интернет-магазин МирАвтомасел.ру предлагает широкий ассортимент моторных масел для легковых автомобилей (PVL). PVL расшифровывается как Passenger Vehicle Lubricants – масла для легкового транспорта. В данном разделе представлены моторные масла для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. Вся продукция, представленная в нашем магазине, есть в наличии на складе нашей компании, что позволяет нам осуществлять максимально оперативную доставку. Мы гарантированно реализуем только оригинальные моторные масла, имеющие необходимые сертификаты и сопроводительные документы. В интернет-магазине МирАвтомасел.ру вы найдете известных и хорошо зарекомендовавших себя производителей, таких как: Castrol, ELF, SHELL, Nissan, TOYOTA, Ford, Motul, MOBIL, TOTAL и др. Мы постоянно расширяем партнерские связи и регулярно мониторим цены, чтобы гарантировать нашим покупателям оригинальность продукта и низкую цену.